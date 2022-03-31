الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا للدوري المصري لكرة اليد

توج نادي الزمالك بلقب بطل الدوري المصري لكرة اليد، على حساب غريمه التقليدي الأهلي، إثر فوزه عليه (29-22) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الخميس، في الأسبوع السادس للبطولة.

وكان الزمالك بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن التتويج باللقب للموسم الرابع على التوالي.

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في المقابل، لم يكن للأهلي أي خيار سوى الانتصار على الزمالك ليستعيد اللقب الغائب عنه منذ 3 سنوات.

وتربع الزمالك على عرش صدارة دوري المحترفين المصري لكرة اليد، برصيد 19 نقطة، متفوقا بأربع نقاط على الأهلي.

بينما احتل نادي سبورتنج المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ومن ثم طلائع الجيش في المرتبة الرابعة الأخيرة برصيد 6 نقاط.

المصدر: وكالات