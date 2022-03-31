مفاجأة سارة وحفاوة كبيرة بعودة "الملك" صلاح من قبل ليفربول وجماهيره.. فيديو

عاد الدولي المصري محمد صلاح إلى تدريبات فريقه ليفربول عقب الانتهاء من الأجندة الدولية مع منتخب "الفراعنة" في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وعلق نادي ليفربول عبر حسابه على موقع "تويتر": "عاد الملك" في إشارة إلى التحاق محمد صلاح بتدريبات ليفربول الجماعية.

ودشنت جماهير فريق ليفربول لوحة جدارية ضخمة ورائعة بالقرب من ملعب "أنفيلد" للنجم محمد صلاح، تقديرا له ولجهوده مع "الريدز" منذ الانضمام لصفوفه قبل 4 أعوام.

لوحة فنية فائقة الجمال! 😍



تحية عظيمة للملك @MoSalah في آنفيلد رود 👑



🎨 John Culshaw pic.twitter.com/JPpIIej6F8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 31, 2022

Legion-Media

واكتملت جدارية محمد صلاح الجديدة مع عودة "الفرعون" إلى ليفربول، وبعد الإخفاق في التأهل مع منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 في الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية، إثر خسارته أمام السنغال بقيادة زميله في "الريدز" المهاجم ساديو ماني.

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The Making of Mo Salah's Mural!



📹 YouTube: https://t.co/MVDS5j8vPtpic.twitter.com/OOa5J0AFDZ — The Redmen TV (@TheRedmenTV) March 31, 2022

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وصمم اللوحة الفنية الرائعة الفنان التشكيلي الإنجليزي، جون كولشو، الذي فقد أحد ذراعيه في حادث خلال فترة شبابه، وقد رسم جداريات لأساطير ليفربول السابقين بالقرب من ملعب "أنفيلد"، منهم ستيفين جيرارد والمدربون كيني دالغليش ويورغن كلوب وبيل شانكلي.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة ضيفه واتفورد يوم السبت المقبل، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر محمد صلاح (29 عاما) ترتيب هدافي "البريمير ليغ" برصيد 20 هدفا، متقدما بفارق 13 هدفا على كل من زميله في "الريدز" المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير.

المصدر: وكالات