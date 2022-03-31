إنفانتينو رئيس الـ"فيفا" يعلن ترشحه لولاية جديدة

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، ترشحه لولاية جديدة في الجمعية العمومية "الكونغرس" المقررة في عام 2023.

وقال إنفانتينو خلال كلمته في ختام أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي عقد في الدوحة: "الكونغرس المقبل سيتسم بالطابع الانتخابي. أعلن لكم أنني سأترشح لولاية جديدة".

وستجرى الانتخابات مطلع عام 2023 على هامش كونغرس الـ"فيفا" المقبل، في موعد يحدد لاحقا.

وكان انفانتينو (52 عاما) انتخب رئيسا للفيفا في 26 فبراير عام 2016 إثر فضيحة فساد مدوية هزت المنظمة العالمية، في حقبة الرئيس السابق جوزيف بلاتر، وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019.

وحصل انفانتينو، الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا)، في الانتخابات الأولى على 115 صوتا مقابل 84 للبحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي و4 أصوات للأردني الأمير علي بن الحسين، ولا شيء للفرنسي جيروم شامباني.

وفي حال اعيد انتخاب إنفانتينو رئيسا، ستكون ولايته الثالثة هي الأخيرة له بحسب قوانين الفيفا.

وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموريتاني أحمد ولد يحيى لقناة بي إن سبورتس "أتوقع أن يكون جياني المرشح الوحيد في الانتخابات".

وكان إنفانتينو أمينا عاما للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية.

وعمل السويسري من 2004 الى 2007 رئيسا لقسم الشؤون القانونية، ثم أمينا عاما موقتا مع الإشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، وأخيرا أمينا عاما منذ أكتوبر 2009.

إنفانتينو المتزوج من سيدة لبنانية أعلن أخيرا أنه مستقر موقتا في الدوحة قبل مونديال قطر.

ولد جياني إنفانتينو في 23 مارس 1970 في مدينة بريغ السويسرية ولديه أربع بنات، ودرس السويسري القانون في سويسرا، ويتقن 5 لغات بطلاقة هي الإيطالية والفرنسية والألمانية والإنكليزية والإسبانية.

المصدر: وكالات