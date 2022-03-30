بعد هزيمة "محاربي الصحراء".. محام وإعلامي جزائري يكشف عن الاحتمال الوحيد للترشح لمونديال قطر

علق المحامي والإعلامي الجزائري مراد بوطاجين عن احتمال إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وحظوظ الجزائر في التأهل إلى مونديال قطر.

وقال بوطاجين في تصريح لـ"النهار أون لاين": "ما يثار حول إمكانية إعادة المباراة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون، أمر غير وارد".

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وأضاف: "في حال تأكد الفيفا من ارتكاب الحكم الغامبي باكاري غاسما، لأخطاء تحكيمية، ستتم معاقبته شخصيا دون منتخب الكاميرون".

وفي المقابل، أوضح مراد بوطاجين قائلا: "منتخبنا الوطني قادر على التأهل مباشرة للمونديال، شرط ثبوت تلقي الحكم غاسما رشوة من الكاميرون".

وفي السياق، أعادت وسائل إعلام التذكير بما حدث مع مباراة منتخب السنغال ومنافسه منتخب جنوب إفريقيا سنة 2017 في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، أين كانت الاتحادية الدولية للعبة، قد رضخت للمطالب الشديدة من قبل السنغاليين الذين كافحوا لإعادة تلك المواجهة التي منح فيها الحكم جوزيف لامبتي ضربة جزاء غير شرعية لمنتخب جنوب إفريقيا.

وقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم طعنا لمحكمة التحكيم الرياضي "تاس" وقتها بسبب الظلم التحيكمي الواضح الذي تعرض له من قبل الحكم الغاني جوزيف لامبتي في مباراة جنوب إفريقيا، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، لثبوت تورطه في قضايا متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات.

وبعد قبول المحكمة طعن السنغاليين، بسبب ثبوت تورط الحكم الغاني وانحيازه لمنتخب جنوب إفريقيا، قررت فيفا إعادة المباراة التي أحيت آمال كتيبة "أسود الترنغا" في مشوارهم لاقتطاع تأشيرة مونديال روسيا، وهو ما حدث في نهاية المطاف.

وسلطت عقوبة الإيقاف لمدى الحياة على الحكم الغاني جوزيف لامبتي، الذي كان متورطا أيضا في قضايا متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات في القارة الإفريقية.

المصدر: موقع "النهار أون لاين" الجزائري + مواقع إخبارية