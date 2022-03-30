حشد قياسي.. حضور أكثر من 91 ألف متفرج مباراة لكرة القدم النسائية

شهدت مباراة برشلونة وضيفه ريال مدريد (5-2) اليوم الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات على ملعب "كامب نو"، حضور أكثر من 91 ألف متفرج.

وقال المنظمون إن 91553 شخصا حضروا المباراة التي أقيمت في برشلونة، وهو رقم قياسي لمباراة لكرة القدم النسائية، محطما الرقم القياسي السابق لأي مباراة كرة قدم نسائية كان 90185 في نهائي كأس العالم 1999 بين الولايات المتحدة والصين في "روز بول".

وحضر 80203 شخصا المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في العاصمة البريطانية لندن، وانتهت بفوز الولايات المتحدة الأمريكية بالميدالية الذهبية، على حساب اليابان (2-1).

وكان الرقم القياسي السابق على مستوى الأندية 60739 مشجعا، في مباراة بالدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد عام 2019.

وتأهل فريق برشلونة إلى الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، على حساب ريال مدريد بتفوقه عليه بنتيجة (8-3) في مجموع المباراتين، حيث كان الفريق الكتالوني قد فاز في مباراة الذهاب أيضا (3-1) في مدريد الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات