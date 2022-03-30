كييف جُرّد قائد منتخب أوكرانيا السابق تيموشوك من لقب المواطن الفخري

جرّدت كييف لاعب المنتخب الأوكراني السابق أناتولي تيموشوك عضو الجهاز الفني لفريق زينيت بطرسبورغ الروسي لكرة القدم، لقب المواطن الفخري لمدينة لوتسك الأوكرانية لرفضه انتقاد روسيا.

وذكرت الخدمة الصحفية للبرلمان المحلي لمدينة لوتسك "رادا"، أن قرار سحب لقب المواطن الفخري للمدينة من تيموشوك، تم اتخاذه بعد تصويت 35 نائبا لصالح المبادرة في اجتماع لجمعية مدينة لوتسك.

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وأوضحت أن القرار تم اتخاذه لأن تيموشوك رفض الإدلاء بتصريحات لدعم أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية.

ويعتقد البرلمان المحلي "رادا" أن مواطن مدينة لوتسك، تيموشوك البالغ من العمر 43 عاما، يشوه لقب المواطن الفخري للمدينة.

يذكر أن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، جرد في وقت سابق، من تيموشوك رخصة المحترفين وجميع الألقاب الوطنية في البلاد.

المصدر: "russian.rt.com"