ميسي يحصل على 20 مليون دولار عن طريق عملة مشفرة

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وقع اتفاقا قيمته أكثر من 20 مليون دولار، للترويج لشركة الرموز الرقمية للمشجع "Socios".

وانتقل لونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة، وفشل النادي الكتالوني في تسجيله.

وتضمن عقد انتقال ميسي إلى صفوف الفريق الفرنسي بندا يمنح اللاعب الأرجنتيني الحصول على جزء من مستحقاته عن طريق العملة المشفرة عبر شركة "Socios".

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن ميسي قد وقع بالفعل على عقد رعاية مع شركة العملات المشفرة "Socios"، يمتد لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي ما سيجنيه ميسي من تعاقده مع تلك الشركة سيكون 20 مليون دولار أمريكي.

وعبر ميسي عن سعادته بالانضمام إلى شركة "Socios"، قائلا: "المشجعون يستحقون كل التقدير بسبب دعمهم، وأنا فخور بالانضمام إلى Socios، لخلق مستقبل أكثر ارتباطا ومكافأة للمعجبين في جميع أنحاء العالم".

وأصبح ميسي أحدث شخصية رياضية عالمية تدخل عالم العملات المشفرة بعد أسطورة كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس، لاعب لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي، وآرون رودجرز نجم كرة القدم الأمريكية، وتعد الصفقة جزءا من موجة متزايدة من العلاقات بين شركات التشفير وكرة القدم.

وقالت شركة "سوسيوس – Socios" في بيان صحفي إن ميسي، الذي تضمن عقد انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أغسطس الماضي، دفع عملة مشفرة، سيشارك في حملة دعائية وترويجية لـ"سوسيوس" في التحضير لكأس العالم في قطر، والتي تبدأ في نوفمبر.

وقال المصدر إن صفقة "السفير" لميسي لا تشمل مدفوعات العملة المشفرة وهي اتفاقية مدتها ثلاث سنوات.

وقعت "سوسيوس – Socios" صفقات، بما في ذلك إنشاء الرموز، لأكثر من 130 منظمة رياضية بما في ذلك عدد من أفضل أندية كرة القدم مثل باريس سان جيرمان، برشلونة، يوفنتوس، ومانشستر سيتي.

المصدر: وكالات