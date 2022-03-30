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أحداث مؤسفة في مباراة نيجيريا وغانا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

الرياضة

أحداث مؤسفة في مباراة نيجيريا وغانا بتصفيات كأس العالم (فيديو)
portbible.com
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شهدت مباراة منتخب نيجيريا ضد ضيفه الغاني أمس الثلاثاء في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، أحداثا مؤسفة بعد اقتحام الجماهير النيجيرية لأرض الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وصبت هذه النتيجة لمصلحة غانا، التي حجزت بطاقة العبور إلى المونديال القطري مستفيدة من تعادلها بدون أهداف على أرضها في لقاء الذهاب.

وبمجرد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، تحول الملعب إلى ساحة شعبية، حيث اقتحمت الجماهير النيجيرية الملعب وخربت بعض مرافقه كما قامت بإلقاء المقذوفات على اللاعبين قبل ركضهم إلى داخل النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

وتدخلت قوات الأمن وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وذلك لتفريق الجماهير وإخراجهم من أرض الملعب.

تجدر الإشارة إلى هذه هي المرة الرابعة التي تبلغ فيها غانا العرس العالمي في تاريخها والأولى منذ مونديال 2014 في البرازيل عندما تأهلت إليه للمرة الثالثة تواليا.

في المقابل، حرمت نيجيريا من التأهل للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها.

وستمثل إفريقيا في المونديال القطري بخمسة منتخبات وهي غانا، والمغرب، والكاميرون، وتونس، والسنغال.

المصدر: portbible

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