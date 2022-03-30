بعد تأهل البرتغال.. رونالدو على موعد مع التاريخ في مونديال قطر

سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو على موعد مع إضافة رقم تاريخي جديد إلى سجلاته القياسية، بعدما تأهل منتخب بلاده إلى مونديال قطر، بفوزه على مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي.

وفازت البرتغال أمس الثلاثاء على ضيفتها مقدونيا الشمالية بهدفين دون رد من توقيع برونو فيرنانديز في الدقيقتين 32 و65.

ومن المتوقع أن يصبح رونالدو صاحب الـ37، اللاعب الخامس في التاريخ الذي يشارك في خمس نسخ من نهائيات كأس العالم، بعد المكسيكيين أنتونيو كارباخال، ورافائيل ماركيس، والألماني لوثار ماثيوش، والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، علما بأن الأخير تواجد في قائمة المنتخب في مونديال 1998 إلا أنه لم يلعب.

ووجه رونالدو رسالة شكر لجماهير بلاده بعد التأهل إلى كأس العالم في قطر، حيث كتب عبر حسابه على "إنستغرام": "الهدف تحقق، نحن في مونديال قطر، نحن في مكاننا الصحيح!".

وأضاف: "شكرا لجميع البرتغاليين لدعمهم الذي لا يكل! إلى الأمام برتغال!".

المصدر: RT