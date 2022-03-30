بلماضي يكشف سبب فشل الجزائر في التأهل للمونديال ويتحدث عن مستقبله

أرجع المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، سبب خسارة "محاربو الصحراء" أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم وضياع حلم بلوغ المونديال القطري، إلى سوء الحظ وعدم التوفيق.

وخسر منتخب الجزائر أمام ضيفه الكاميروني، أمس الثلاثاء، بنتيجة 1-2، في مباراة دراماتيكية امتدت للشوطين الإضافيين.

وقضت هذه الخسارة على حلم منتخب الجزائر في بلوغ مونديال "قطر 2022"، رغم فوزه ذهابا 1-0.

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وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "قدمنا كل شيء فوق الميدان، أحيانا ننجح وأحيانا نفشل".

وتابع "قمنا بالعديد من الخطط التكتيكية في المباراة، لكن الحظ لم يحالفنا، عملنا بجد وبكل جوارحنا".

ونوه "عملنا على مدار الساعة، ولم نكترث بحياتنا الشخصية، ونفس الحال للطاقم المساعد".

وحول مستقبله، علق "ستكون هناك قرارات. بعض الأطراف ستعجبها خسارة الجزائر وسيتحدثون كثيرا، وسيكون هذا اليوم عيدا بالنسبة لهم".

وتحدث بلماضي أيضا عن التحكيم الإفريقي عموما والحكم بكاري غاساما الذي قاد مواجهة الجزائر والكاميرون، حيث قال "الظلم التحكيمي ليس وليد اليوم ونتعرض له منذ مدة طويلة".

كما أضاف: "منذ مدة طويلة ونحن نتعرض لقلة الاحترام حيث أصبح الحكام لا يحترمون الجزائر، ولما تحدثت سابقا عن التحكيم كان البعض يعتقد أنني أبرر (عدم تحقيق نتائج إيجابية في بعض المباريات)".

المصدر: وكالات

المصدر: وكالات