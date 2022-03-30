رسميا.. تحديد منافس ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل لمونديال قطر

تأهل منتخب بيرو لخوض الملحق العالمي المؤهل لمونديال "قطر 2022"، بعد انتزاعه المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، عقب فوزه على باراغواي 2-0 في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وسجل ثنائية منتخب بيرو كل من جيانلوكا لاباودلا، ويوشيمار يوتون، فى الدقيقتين 5، و42.

ورفع منتخب بيرو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، حاسما تأهله إلى الملحق العالمي حيث سيواجه الفائز من الملحق الآسيوي بين الإمارات وأستراليا من أجل التأهل لكأس العالم في قطر.

ويقام ملحق التصفيات في الدوحة في 13 أو 14 يونيو المقبل.

واختتمت فجر اليوم الخميس، تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، وتتبقى مباراة مؤجلة بين الأرجنتين والبرازيل، لم يتم تحديد موعدها بعد.

وضمنت أربعة منتخبات من أمريكا الجنوبية تأهلها مباشرة لكأس العالم 2022 وهي البرازيل، والأرجنتين، وأوروغواي، والإكوادور فيما ستخوض بيرو الملحق العالمي.

المصدر: وكالات