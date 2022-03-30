شاهد.. بلماضي ينهار بعد فشل الجزائر في التأهل لمونديال قطر

لم يتمالك مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، نفسه وانهار بعد فشل "محاربو الصحراء" في التأهل لمونديال قطر، إثر خسارتهم أمس الثلاثاء على أرضهم أمام الكاميرون 1-2 في مباراة دراماتيكية.

وكان سيناريو إقصاء الجزائر قاسيا على بلماضي، الذي انهار تماما وانخرط في البكاء عقب إطلاق الحكم لصافرة النهاية، ومن ثم بدأ بعده نجوم المنتخب الجزائري في الانهيار والحسرة تعلو وجوههم.

This is Algerian coach Djamel Belmadi. And this is what the World Cup means.



Cameroonian players dancing and singing a few dozen feet away.



Heartbreaking for Algeria. pic.twitter.com/WopgnGU3cI — Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 29, 2022

الدقيقة 118 تسجل هدف التأهل لكأس العالم

الدقيقة 124 تستقبل هدف الإقصاء من كأس العالم



مفجعة جدًا تقلبات كرة القدم ، ردة فعل جمال بلماضي تشرح كل شيء 💔💔💔



pic.twitter.com/E7PYFmjkRK — ماجد الشيباني (@majed_alshibani) March 29, 2022

Djamel Belmadi 🇩🇿 couldn't hold his tear as 🇨🇲 goes to #Qatar2022 by scoring a late winner in added time. #Pains#ALGCAMpic.twitter.com/MYlGmthWEq — Kwaw® (@Nimz_PY) March 29, 2022

وتوجه بعض أعضاء الطاقم الإداري لمنتخب الجزائر لمواساة بلماضي كما قام بعض لاعبي المنتخب الكاميروني بمواساة نجوم المنتخب الجزائري.

وكانت المباراة دراماتيكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث افتتح مهاجم بايرن ميونخ، ماكسيم تشوبو موتينغ، باب التسجيل للكاميرون في الدقيقة 22، وحافظت الكاميرون على هذا التقدم حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، بعد فوز الجزائر ذهابا بالنتيجة نفسها (1-0).

وفي الوقت الإضافي نجح "محاربو الصحراء" في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 118 عن طريق البديل أحمد توبة.

واعتقد الجميع أن الجزائر حسمت تأهلها للمونديال القطري، لكن كارل توكو إيكامبي، سجل هدفا قاتلا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح الكاميرون بطاقة العبور إلى العرس العالمي.

وسيغيب رياض محرز ورفاقه للمرة الثانية تواليا عن النهائيات التي شاركوا فيها أربع مرات، في حين سيعود المنتخب الكاميروني للمشاركة للمرة الثامنة بعد 1982، و1990، و1994، و1998، و2002، و2010، و2014.

المصدر: RT