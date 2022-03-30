تصفيات مونديال قطر.. غانا إلى النهائيات على حساب نيجيريا

تأهلت غانا إلى نهائيات كأس العالم من بوابة نيجيريا عندما فرضت عليها التعادل الإيجابي 1-1 أمس الثلاثاء في أبوجا، في إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وكانت غانا البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، توماس بارتي في الدقيقة 10، وردت نيجيريا بعد 12 دقيقة بواسطة مدافع واتفورد الإنجليزي، وليام تروست إيكونغ من ركلة جزاء.

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وكان المنتخبان تعادلا سلبا الجمعة الماضي في غانا، وبالتالي حجز منتخب "النجوم السوداء" بطاقتهم بفضل هزهم الشباك خارج قواعدهم.

وهذه هي المرة الرابعة التي تبلغ فيها غانا العرس العالمي في تاريخها والأولى منذ مونديال 2014 في البرازيل عندما تأهلت إليه للمرة الثالثة تواليا.

وحرمت غانا، صاحبة أفضل إنجاز لمنتخب إفريقي في المونديال عندما بلغت ربع النهائي عام 2010 في جنوب إفريقيا، جارتها نيجيريا من التأهل للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها.

وستمثل إفريقيا في المونديال القطري بخمسة منتخبات وهي غانا، والمغرب، والكاميرون، وتونس، والسنغال.

المصدر: وكالات