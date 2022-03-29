تصفيات مونديال قطر.. السعودية بجدارة في الصدارة

أنهى المنتخب السعودي الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022" بالفوز على نظيره الأسترالي (1-0) في المباراة التي جرت بينها مساء اليوم الثلاثاء.

ويعود الفضل في انتصار منتخب "الصقور" لنجمه سالم الدوسري الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء عند الدقيقة 65 على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 23 نقطة، وتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية، ليتأهل من المركز الأول إلى مونديال قطر، رفقة وصيفه الياباني.

بينما احتل منتخب أستراليا المرتبة الثالثة في الترتيب برصيد 15 نقطة، وسيواجه نظيره الإماراتي ثالث المجموعة الأولى، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، على أن يواجه الفائز منهما خامس تصفيات أمريكا الجنوبية، التي ستقام الجولة الأخيرة فيها فجر الأربعاء، وستتحدد بطاقة الملحق الحائرة بين بيرو وكولومبيا وتشيلي.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية:

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1- السعودية – برصيد 23 نقطة

2- اليابان – برصيد 22 نقطة

3- أستراليا – برصيد 15 نقطة

4- سلطنة عمان – برصيد 14 نقطة

5- الصين – برصيد 6 نقاط

6- فيتنام – برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT