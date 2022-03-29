نتيجة التحقيقات.. الرئيس السابق لـ"فيا" موزلي انتحر

كشفت نتائج التحقيق أن الرئيس السابق للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" البريطاني ماكس موزلي، انتحر بعدما علم بأنه تبقي أمامه أسابيع قليلة فقط للحياة بسبب إصابته بمرض السرطان.

وتوفي ماكس موزلي السائق السابق في مايو الماضي، عن عمر 81 عاما بعد معاناته من مرض السرطان.

وأظهر التحقيق في محكمة وستمينستر للأطباء الشرعيين اليوم الثلاثاء، أن موزلي انتحر في منزله في لندن بعد أن قيل له إن "توقع الفترة المتبقية له للبقاء على قيد الحياة محدودة جدا" وإنه عانى من ألم "منهك".

وأفادت المحكمة أن موزلي أخبر مساعده الشخصي عن نيته في الانتحار في الليلة التي سبقت العثور عليه ميتا، وتناول وجبة أخيرة مع زوجته قبل كتابة مذكرة انتحار.

وقالت فيونا ويلكوكس، وهي طبيبة شرعية رفيعة المستوى، إنها "راضية" عن نية موزلي وضع حد لحياته، مضيفة "كما أنني راضية تماما عن أن السيد موزلي لم يكن ليقوم بهذا الإجراء لولا سرطان الغدد الليمفاوية المؤلم والمنهك".

وأصبح موزلي رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات في عام 1993 بعد أن شغل مناصب إدارية سابقة في رياضة المحركات، بما في ذلك داخل الفورمولا واحد.

وبقي ماكس موزلي رئيسا على مدى ثلاث ولايات قبل أن يتنحى من منصبه في عام 2009.

المصدر: "أ ف ب"