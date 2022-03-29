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الإمارات بجدارة إلى الملحق المؤهل لمونديال "قطر 2022"

الرياضة

الإمارات بجدارة إلى الملحق المؤهل لمونديال
Legion-Media
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تأهل المنتخب الإماراتي إلى الملحق المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، إثر فوزه على نظيره الكوري الجنوبي (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

ويدين الأبيض الإماراتي بالفضل في انتصاره للاعبه حارب عبد الله عند الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد زعبيل بنادي الوصل، في دبي.

واحتل منتخب الإمارات المركز الثالث المؤهل إلى الملحق الآسيوي، برصيد 12 نقطة.

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وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى:

1- إيران - برصيد 25 نقطة

2- كوريا الجنوبية - برصيد 23 نقطة

3- الإمارات - برصيد 12 نقاط

4- العراق - برصيد 9 نقاط

5- لبنان - برصيد 6 نقاط

6- سوريا - برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT 

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