تشكيل دوري مشترك لكرة اليد في روسيا وبيلاروس

أعلن رئيس الاتحاد الروسي لكرة اليد سيرغي شيشكاريوف عزم الاتحاد على تشكيل دوري موحد لكرة اليد للرجال مع بيلاروس.

ونقل المكتب الصحفي للاتحاد الروسي لكرة اليد، عن شيشكاريوف قوله: "أعتقد أنها ستكون مسابقة مثيرة للغاية، لا تقل إثارة عن الكؤوس الأوروبية. ولن يخسر لاعبو كرة اليد لدينا مؤهلاتهم. سنستغل هذا الوقت لإعداد لاعبين احتياطيين، للارتقاء إلى مستوى جديد".

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وقال إن المهمة تكمن في إقامة بطولة وفق المعايير الدولية، تتماشى مع المبادئ الرياضية، وتهدف إلى تحسين مهارات لاعبي كرة اليد في البلدين. وتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يشار ك في الدوري من ستة إلى ثمانية أندية، وقد تبدأ البطولة في سبتمبر 2022.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، قد قرر استبعاد الأندية الروسية والبيلاروسية من المشاركة في المسابقات تحت رعاية المنظمة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن الاتحاد الروسي لكرة اليد استأنف ضد إيقاف المنتخبات والأندية الوطنية من البطولات الدولية لكرة اليد.

المصدر: "russian.rt.com"