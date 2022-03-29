تصفيات المونديال.. فيتنام تهدي السعودية فرصة إزاحة اليابان عن الصدارة

أجبرت فيتنام مضيفتها اليابان على الاكتفاء بالتعادل 1-1 اليوم الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وستمنح هذه النتيجة، السعودية فرصة انتزاع صدارة المجموعة الثانية في حال فوزها في وقت لاحق اليوم على ضيفتها أستراليا.

ودخلت اليابان المباراة وهي ضامنة أصلا تأهلها إلى النهائيات العالمية بصحبة السعودية بعد فوزها في الجولة الماضية على أرض أستراليا 2-0 محققة انتصارها السادس تواليا، فيما كانت فيتنام قد فقدت قبل عدة جولات كل آمالها في التأهل.

ووجد "الساموراي الأزرق" نفسه متخلفا أمام فيتنام متذيلة المجموعة الثانية، منذ الدقيقة 19 بهدف نغوين ثانه بينه، وانتظر اليابانيون حتى الشوط الثاني لتجنب إنهاء منافسات المجموعة بهزيمة ثالثة بإدراكهم التعادل عبر مايا يوشيدا، في الدقيقة 54.

ويمني المنتخب الياباني الذي يخوض المونديال للمرة السابعة تواليا دون انقطاع منذ 1998، بأن يبقيه المنتخب الأسترالي في الصدارة من خلال تعادله أو فوزه على السعودية لاحقا في جدة.

المصدر: أ ف ب