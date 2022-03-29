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التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام السنغال

الرياضة

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام السنغال
Legion-Media
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يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة ومصيرية أمام السنغال اليوم الثلاثاء، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتقام مواجهة مصر والسنغال في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش.

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وكان منتخب مصر، نجح في تحقيق الفوز على السنغال خلال لقاء الذهاب بهدف دون رد، الجمعة الماضي، على ملعب القاهرة الدولي، وسيتأهل المتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من 18 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر المقبلين.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراة السنغال بالتشكيلة التالة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - علي جبر أو أيمن أشرف - عمر جابر.

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي.

الهجوم: محمود حسن "تريزيغيه" - مصطفى محمد أو عمر مرموش - محمد صلاح.

المصدر: وكالات

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