تحدث السياسي الروسي ومقاتل الفنون القتالية المختلطة، جيف مونسون، في مقابلة مع صحيفة "بيزنس أونلاين" عن موقف الأمريكيين من نتائج الحرب العالمية الثانية.

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ووصف في حديثه كيف يعتقد الأمريكيون حقا أنهم "أتوا وحرروا أوروبا من النازية، ولا يتم ذكر روسيا بالمرة". وتابع مونسون: "أن قلة من الأمريكيين فقط يعرفون عن معركة ستالينغراد، أو حصار لينينغراد، وغيرها".

وقد ولد مونسون في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2018 حصل على الجنسية الروسية، وانضم إلى مجلس نواب منطقة كراسنوغورسك الحضرية مؤخرا. ويبلغ من العمر 51 عاما، وفي فبراير الماضي خاض مباراة مع ألكسندر إميليانينكو، وخسر أمامه بقرار الحكام.

المصدر: نوفوستي