الاتحاد المصري يضاعف مكافآت التأهل للمونديال قبل لقاء "الفراعنة" والسنغال

كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن الاتحاد المحلي لكرة القدم، قرر مضاعفة المكافآت التي ستمنح للاعبي منتخب "الفراعنة" حال تأهلهم لنهائيات كأس العالم في قطر.

وتخوض مصر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مباراة مصيرية ضد مضيفتها السنغال في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

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وقال الإعلامي المصري محمد شبانة، في تصريحات تلفزيونية: "حرص اتحاد الكرة المصري على تحفيز اللاعبين بإعلان زيادة المكافآت بنسبة مئة المئة قبل مواجهة السنغال، حتى ترفع معنوياتهم في المواجهة المرتقبة التي يسعى من خلالها الفراعنة للتعادل أو خطف هدف يقتل آمال السنغاليين".

وأكمل تصريحاته: "وعد اتحاد الكرة بصرف المكافآت للاعبين فور إعلان تأهل الفراعنة للمونديال".

وبعد مضاعفة المكافآت، سيحصل كل لاعب مصري حال تأهل "الفراعنة" لمونديال قطر، على مليون جنيه بدلا من 500 ألف التي كانت تنص عليها اللائحة القديمة.

وكان منتخب مصر فاز ذهابا على ضيفه السنغالي بهدف دون رد، ويكفي "الفراعنة" في لقاء اليوم، التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بفارق هدف شريطة أن تكون النتيجة أكثر من 1-0 "يعني 2-1 وهكذا"، لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022".

المصدر: المصري اليوم + وكالات