للمرة الأولى.. رئيس برشلونة يعلق على إمكانية ضم صلاح وعودة ميسي

تفاعل رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، مع الأنباء التي ربطت فريقه بتعزيز صفوفه بنجم كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال التعاقد مع محمد صلاح أو حتى عودة ليونيل ميسي.

وقال لابورتا، خلال تصريحاته لإذاعة "راك 1" الكتالونية حول إمكانية تعاقد فريقه مع صلاح أو مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي: "لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن صلاح وليفاندوفسكي لاعبين كبار".

وعن إمكانية التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، أوضح لابورتا: "بالنظر للمطالب المالية والظروف الاقتصادية لا يمكننا أن نفعل ذلك، فهي صفقة بعيدة المنال الآن، ولم ألتق بهالاند أو بأي شخص قريب منه".

وحول إمكانية عودة الهداف التاريخي للنادي الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لينضم لباريس سان جيرمان، قال لا بورتا في تصريحات أخرى نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إمكانية عودة ميسي إلى ملعب كامب نو؟ لم أتلق أي رسالة من ليو أو من ممثليه بشأن العودة. الحقيقة أننا في الوقت الحالي لا نفكر في هذا الأمر".

وأضاف: "نحن نبني فريقا شابا، جنبا إلى جنب مع بعض الأشخاص من أصحاب الخبرات، لكن ليو يظل ليو. إنه أفضل لاعب في العالم".

وأكمل: "ميسي يستحق الاحترام كلاعب وكشخص، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي اتصال ولا أتحدث معه. لا يوجد اتصال شخصي. إنه في باريس ولكنني أتذكره بمودة".

المصدر: وكالات