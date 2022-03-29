رونالدو يتقدم بطلب للجماهير قبل ساعات من مواجهة مصيرية للبرتغال

طلب كريستيانو رونالدو من الجماهير البرتغالية مؤازرة منتخبها الوطني الذي يخوض اليوم الثلاثاء مباراة مصيرية ضد مقدونيا الشمالية في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر.

وأبدى رونالدو خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل المباراة المرتقبة، ثقة كبيرة في قدرة المنتخب البرتغالي على حسم تأهله إلى مونديال "قطر 2022".

وأضاف مطالبا المشجعين البرتغاليين بمساندة منتخبهم الوطني: "أنا واثق من أنه إذا ساندتنا الجماهير، كما فعلت يوم الخميس (في مباراة نصف نهائي الملحق الأوروبي التي انتهت بفوز البرتغال على تركيا 3-1)، سنحقق الفوز والتأهل".

وتابع قائد البرتغال: "ستكون مباراة عمرنا" رافضا تلميحات بأن فريقه سيواجه الآن "منافسا أسهل" بدلا من مواجهة اختبار أكثر صعوبة أمام إيطاليا.

وأضاف "الضغوط هي نفسها بغض النظر عن المنافس. منتخبنا في كامل الجاهزية ولا ينظر للمنافس. لو لعبنا بأفضل مستوياتنا فيمكننا الفوز على أي منتخب في العالم. لهذا السبب أصر على دعوتي إلى الجماهير: نحتاج إلى دعمكم الكامل. إذا كنتم معنا فسنفوز".

وكان منتخب مقدونيا الشمالية فجر مفاجأة من العيار الثقيل في نصف نهائي الملحق الأوروبي الخميس الماضي، بعدما قضى على أحلام منتخب إيطاليا، الفائز بأربعة ألقاب لكأس العالم، في الصعود لنسخة هذا العام من البطولة، بفوزه عليه بهدف دون رد.

ويتوقع أن يبذل رونالدو قصارى جهده لمساعدة البرتغال في بلوغ نهائيات مونديال قطر، لأن هذه البطولة العالمية قد تكون الأخيرة في مسيرته الدولية نظرا لأنه يبلغ الآن 37 عاما من عمره، ولا يرجح أن يحظى بفرصة المشاركة في كأس العالم مجددا.

المصدر: وكالات