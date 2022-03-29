مدفيديف يبلغ ثمن نهائي دورة ميامي ويقترب من تصدر التصنيف العالمي

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، ثمن نهائي دورة ميامي الأمريكية للتنس ذات الألف نقطة والبالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و500 ألف دولار، بفوزه على الإسباني بدرو مارتينيز.

وجاء فوز مدفيديف، الذي يعتبر المصنف أولا في الدورة الحالية وأبرز المرشحين لإحراز اللقب، على مارتينيز بواقع 6-3، و6-4.

.@DaniilMedwed is pumped to be heading to the Round of 16! 👊 https://t.co/LfQpBCFux0pic.twitter.com/xY4fBSwghB — Miami Open (@MiamiOpen) March 28, 2022

وضرب مدفيديف موعدا في ثمن النهائي مع الأمريكي جنسون بروكسبي، الفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-3، و5-7، و6-4.

وفي حال وصوله إلى نصف النهائي في ميامي، سيستعيد مدفيديف قمة تصنيف المحترفين الذي انتزعه من الصربي نوفاك دجوكوفيتش مطلع الشهر الحالي قبل أن يسترده الأخير في 21 منه، إثر خسارة الروسي في مباراته الأولى في دورة إنديان ويلز أمام الفرنسي غايل مونفيس.

المصدر: وكالات