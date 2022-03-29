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مواعيد مباريات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا لمونديال قطر

الرياضة

مواعيد مباريات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا لمونديال قطر
Legion-Media
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تقام مساء اليوم الثلاثاء، خمس مباريات مصيرية في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات حسب توقيت غرينيتش:

السنغال # مصر – الساعة 17:00 

نيجيريا # غانا -الساعة 17:00

المغرب # جمهورية الكونغو الديمقراطية - الساعة 19:30

الجزائر # الكاميرون - الساعة 19:30

 تونس # مالي – الساعة 19:30

وكانت مباريات الذهاب أسفرت عن النتائج التالية:

مصر # الكاميرون 1-0

جمهورية الكونغو الديمقراطية # المغرب 1-1

مالي # تونس 0-1 

الكاميرون # الجزائر 0-1 - 

غانا # نيجيريا 0-0

وسيتأهل المتفوقون في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى مونديال قطر، أي أن القارة السمراء ستمثل بخمسة منتخبات في كأس العالم المقبلة.

المصدر: RT

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