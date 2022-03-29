مواعيد مباريات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا لمونديال قطر
تقام مساء اليوم الثلاثاء، خمس مباريات مصيرية في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".
وفيما يلي جدول مواعيد المباريات حسب توقيت غرينيتش:
السنغال # مصر – الساعة 17:00
نيجيريا # غانا -الساعة 17:00
المغرب # جمهورية الكونغو الديمقراطية - الساعة 19:30
الجزائر # الكاميرون - الساعة 19:30
تونس # مالي – الساعة 19:30
وكانت مباريات الذهاب أسفرت عن النتائج التالية:
مصر # الكاميرون 1-0
جمهورية الكونغو الديمقراطية # المغرب 1-1
مالي # تونس 0-1
الكاميرون # الجزائر 0-1 -
غانا # نيجيريا 0-0
وسيتأهل المتفوقون في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى مونديال قطر، أي أن القارة السمراء ستمثل بخمسة منتخبات في كأس العالم المقبلة.
المصدر: RT