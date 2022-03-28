قانونية: لا يمكن للفيفا استبعاد الاتحاد الروسي لكرة القدم إلا إذا انتهك الميثاق

علقت القانونية الرياضية، آنا أنتسيليوفيتش، على احتمال استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من وجهة نظر قانونية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، عن آنا أنتسيليوفيتش، قولها: "يمكن لكونغرس FIFA تعليق عضوية أو استبعاد الاتحاد الروسي لكرة القدم في حال ارتكاب انتهاكات جسيمة من قبل الاتحاد لالتزاماته".

إقرأ المزيد

ووفقا لأنسيليوفيتش، فإن قضية انتهاك الاتحاد الروسي لالتزاماته بموجب الميثاق ستعتمد على قرار محكمة التحكيم للرياضة "كاس"، وترى أنهم يحاولون الآن معاقبة الاتحاد الروسي قانونيا على أفعال خارجة عن إرادته، وهو ما لا يتماشى مع الممارسة القانونية.

وأوضحت المحامية: "أعتقد أنهم سينتظرون قرار محكمة التحكيم الرياضية".

ويشار إلى أنه ستطرح مسألة تعليق عضوية أو استبعاد الاتحاد الروسي لكرة القدم، خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" يوم الخميس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وقرر الاتحادان الدولي الـ"فيفا" والأوروبي الـ"يويفا" لكرة القدم، في نهاية شهر فبراير الماضي، استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "russian.rt.com"