التحقيق مع مشجع ألماني بعد مباراة إسرائيل

أدان الاتحاد الألماني لكرة القدم سلوك مشجع أدى التحية النازية خلال المباراة الدولية الودية بكرة القدم ضد إسرائيل (2-0) يوم السبت الماضي، ما تسبب بإخضاعه للتحقيق الجنائي.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان له إنه: "يدين بشدة حادثة اليمين المتطرف".

وأضاف البيان أن "التمييز على شكل إهانات أو تعصب لا مكان له في كرة القدم".

واستجوبت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 28 عاما بعد أن أدى مرارا التحية النازية المحظورة في ألمانيا خلال المباراة الدولية الودية التي أقيمت في سينشايم.

وأنشأ الاتحاد الألماني خطا ساخنا ونظام "مبلغين" عبر الإنترنت لمساعدة الجماهير على الإبلاغ عن الحوادث خلال جميع مباريات ألمانيا.

ووقع حادث منفصل معاد للسامية خلال مباراة كرة قدم في ألمانيا ضد فريق إسرائيلي في وقت سابق من هذا الموسم.

ففي أكتوبر الماضي، اضطر نادي أونيون برلين الى التقدم باعتذار بعدما توجه مشجعوه بإهانات معادية للسامية بحق مشجعي بطل الدوري الإسرائيلي ماكابي حيفا خلال مباراة في دور المجموعات من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي "كونفرنس ليغ".

وكان ماكابي حيفا أول ناد إسرائيلي يلعب في الملعب الأولمبي الذي يعود إلى الحقبة النازية والذي تم بناؤه لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936.

المصدر: "AFP"