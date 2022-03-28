تقارير صحفية: انتهاء موسم هازارد مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين انتهاء موسم البلجيكي إيدين هازارد مع فريق ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن قبل يومين وخضوعه لعملية جراحية قريبا.

وأعلن ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي قبل يومين، خضوع هازارد لعملية جراحية في الساق اليمنى، خلال الأيام المقبلة.

وأكد ريال مدريد في بيانه، أن هازارد سيقوم بإجراء عملية لنزع لوحة معدنية في كاحله الأيمن، كان قد تم وضعه خلال إصابة سابقة لعلاج البلجيكي منها.

وعانى إيدين هازارد (31 عاما) من إصابات مختلفة، منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 2020، قادما من تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، في صفقة ضخمة كلفت الفريق الملكي 115 مليون يورو، وشارك مع "الميرينغي" في 65 مباراة فقط خلال 3 مواسم، وسجل 6 أهداف فقط، وصنع 10 أهداف.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هازارد سيخضع للعملية الجراحة اليوم أو غدا على الأكثر، حيث أن فترة غيابه عن الملاعب تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع.

وأكد الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز، اليوم الاثنين، أن موسم هازارد انتهى بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، ولن يفكر المدرب في الاعتماد عليه من جديد هذا الموسم.

وأفاد الصحفي المقرب من إدارة ريال مدريد بأن أنشيلوتي لن يغير رأيه بشأن هازارد سواء خضع لعملية جراحية أم لا في الفترة المقبلة، ما يفتح الباب على مصراعيه لفكرة خروجه من ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

المصدر: وكالات