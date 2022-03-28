مدرب منتخب روسيا يأمل خوض الملحق المؤهل لمونديال قطر 2022

يرى المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، فاليري كاربين، أن المنتخب، في سيناريو مثالي يجب أن يحصل على حق خوض الملحق المؤهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن كاربين قوله: "ما زلت آمل ذلك، ومن الصعب تحديد المتطلبات الأساسية لذلك. الوضع يتغير كل يوم. في الوقت الحالي، لا يسعنا إلا أن نأمل في الأفضل".

ويرى فاليري كاربين، الذي يشرف حاليا على تدريب فريق روستوف أيضا، أن السماح للمنتخب الروسي بخوض ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، سيكون انتصارا للعدالة والفكر السليم.

وقرر الاتحاد الدولي "فيفا" والأوروبي لكرة القدم "يويفا" في 28 فبراير الماضي، في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" استئنافا تقدم به الاتحاد الروسي لكرة القدم طاعنا بقرار حرمان المنتخب الروسي من المشاركة في الملحق الأوروبي، وأيضا طلب من المنتخب الروسي بتأجيل مبارياته التي كانت مقررة ضمن تصفيات مونديال قطر.

وألغيت على إثر ذلك المباراة التي كانت من المقرر أن تستضيفها العاصمة موسكو ضمن الملحق الأوروبي المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بين منتخبي روسيا وبولندا في الـ24 من مارس الجاري، على أن يلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

بينما خاض منتخب السويد والتشيك المباراة التي جمعتهما ضمن نصف نهائي المسار الثاني للملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022، وانتهت بفوز المنتخب الإسكندنافي بهدف وحيد بعد التمديد، وبالتالي يبدو أنه سيواجه نظيره البولندي في النهائي الفاصل لهذا المسار.

المصدر: "russian.rt.com"