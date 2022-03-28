إريكسن متحمس للعودة إلى ملعب كوبنهاغن حيث نجا من الموت العام الماضي

أبدى كريستيان إريكسن حماسه للعودة إلى ملعب "باركن ستاديوم" في كوبنهاغن، الذي شهد تعرضه لسكتة قلبية العام الماضي، وذلك عندما تتواجه الدنمارك غدا مع ضيفتها صربيا في مباراة ودية.

وتعرض إريكسن (30 عاما) لنوبة قلبية خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في كأس أوروبا أمام فنلندا في يونيو الفائت، واحتاج إلى إعادة إنعاش على أرض "باركن ستاديوم" قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى.

وبعد زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، عاد إريكسن إلى المنافسات مع نادي برنتفورد الإنجليزي بعدما اضطر لفسخ عقده مع إنتر، لأن الدوري الإيطالي لا يسمح له بممارسة اللعبة على مستوى احترافي بوجود هذا الجهاز.

وشارك إريكسن للمرة الأولى في مباراة رسمية منذ الحادثة، في 26 فبراير الماضي ضد نيوكاسل في الدوري الممتاز وكان ينتظر عودته الدولية.

وأثيرت شكوك حيال مشاركة إريكسن السبت الماضي في مباراة منتخب بلاده ضد هولندا بعد إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه كان جاهزا للدخول من مقاعد البدلاء مباشرة بعد الاستراحة وسط تصفيق حار من الجماهير الهولندية التي كررت ذلك أيضا بعد هدفه بعد دقيقتين فقط من نزوله إلى أرض الملعب، مقلصا الفارق إلى 2-3 في مباراة انتهت 4-2 لصالح الهولنديين.

ومن المؤكد أن تكليل العودة إلى المنتخب بتسجيل هدف أمر "مميز" بالنسبة لإريكسن، لكن العودة إلى الملعب الذي كان شاهدا على محنته الصحية المرعبة "ستكون مميزة أكثر" بحسب ما صرح به صانع الألعاب الدنماركي لقناة "كنال 5" الدنماركية.

وأضاف نجم توتنهام الإنجليزي السابق "مباراة هولندا كانت مجرد استعداد لمباراة الثلاثاء عندما سأتواجد في نفس المكان الذي حدث فيه الأمر".

المصدر: وكالات