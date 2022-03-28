مانشيني يلمح إلى بقائه مع إيطاليا رغم فشل التأهل إلى المونديال

ألمح المدرب روبرتو مانشيني، إلى أنه سيبقى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، على الرغم من فشل الـ"أتزوري" في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا.

ومني بطل أوروبا بخسارة مدوية 0-1 الخميس الماضي في باليرمو ضد مقدونيا الشمالية المتواضعة، في نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال "قطر 2022"، ما أثار تكهنات بإمكانية استقالة مانشيني.

وقال مانشيني أمام الإعلام على هامش المباراة الودية لمنتخب إيطاليا المقررة غدا الثلاثاء ضد تركيا، إنه تباحث مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا "تحدثت مع الرئيس في الأيام الأخيرة، أعتقد أننا على الموجة ذاتها فيما يتعلق بكل شيء تقريبا".

وتابع صاحب الـ47 عاما "سنتحدث عن الأمر مجددا في الأيام المقبلة، سنتقابل مجددا بعد هذه المباراة (لقاء تركيا). ومن ثم سنتحدث عما يمكن تطويره للمستقبل. هذا كل ما في الأمر".

وتم تداول أسماء أمثال اللاعب السابق فابيو كانافارو المتوج مع إيطاليا بكأس العالم 2006، وكارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني لخلافة مانشيني.

ويمتد عقد مانشيني مع المنتخب الإيطالي حتى النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المصدر: أ ف ب