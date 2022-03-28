"الفتى الذهبي" يتمنى عودة ميسي إلى برشلونة برسالة مؤثرة

أعرب نجم فريق برشلونة الإسباني، بيدري، الفائز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2021، عن أمله في عودة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى "كامب نو".

وتوج بيدري بجائزة الفتى الذهبي العام الماضي، والتي تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية لأفضل لاعب صاعد في العالم، بعد أن قاد برشلونة للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا، وفضية أولمبياد طوكيو 2020مع إسبانيا، والوصول بمنتخب بلاده لنصف نهائي "يورو 2020".

وقال بيدري في تصريحات لصحيفة "لا فانجورديا - La Vanguardia" الإسبانية: "لقد كان وقتا عظيما قضيته مع ليو على أرض الملعب وخارجه أيضا، فهو شخص رائع".

وكشف بيدري عن أنه تعلم الكثير من ليونيل ميسي، بقوله: "دائما أشاهد مباريات ميسي. يمكنني أن أتعلم الكثير من أفضل لاعبي العالم، ويحزنني أن الأمور لا تسير معه بشكل جيد، فأنا أعتبره صديقا بالنسبة لي".

وأضاف: "أتمنى أن يعود ميسي إلى برشلونة، لقد شعرت بمتعة اللعب معه، وأسعدني أننا كنا زملاء في فريق واحد".

وعن رأيه في المدرب تشافي، قال بيدري: "مدرب ينقل لك الاطمئنان، يعرف إمكاناتي جيدا، يعرف كيف يدير الفريق ولاعبي كرة القدم".

وتابع: "أكثر ما يصر عليه تشافي هو السيطرة من خلال الاستحواذ على الكرة، نعلم أن هذه هي نقطة القوة التي نمتلكها ويجب أن نستغلها".

وعن مباراة الكلاسيكو: "لن أنساها أبدا بسبب الأسلوب الذي لعبنا به، أردنا الفوز وأنهينا المباراة كما نريد وكنا سعداء ولكننا لم نتوقع تلك النتيجة".

ويعد بيدري أحد أبرز المواهب الكروية في إسبانيا، في الوقت الحالي، ويعتمد برشلونة ومنتخب بلده عليه أساسيا رغم أنه أكمل التاسع عشر من عمره قبل أسابيع.

بينما يعاني ليونيل ميسي (34 عاما) الأمرين في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، فلم يسجل سوى 7 أهداف فقط، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

المصدر: وكالات