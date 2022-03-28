الروسية كوديرميتوفا تصعد إلى رابع أدوار بطولة ميامي

صعدت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا إلى الدور الرابع لبطولة ميامي الأمريكية للتنس ذات الأف نقطة والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين دولار، وذلك بفوزها على الأمريكية شيلبي روجرز.

واحتاجت النجمة الروسية المصنفة 21، لساعة واحدة و28 دقيقة، لتجاوز عقبة روجرز، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1، و7-5.

وباتت كوديرميتوفا، اللاعبة الروسية الوحيدة المتبقية في منافسات السيدات في بطولة ميامي.

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وتنتظر كوديرميتوفا في الدور المقبل، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين النجمة الإسبانية المصنفة خامسة باولا بادوسا وممثلة كازاخستان يوليا بوتينتسيفا.

المصدر: sportrbc.ru