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بطل عالمي في الملاكمة حاول إنقاذ قطة فتعرض لضربة "قاضية" (صور)

الرياضة

بطل عالمي في الملاكمة حاول إنقاذ قطة فتعرض لضربة
Legion-Media
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اضطر بطل العالم في الملاكمة، الإيرلندي الشمالي كارل فرامبتون، لأخذ حقنة التيتانوس في أحد مستشفيات العاصمة بلفاسات، بعدما أصابته قطة بخدوش خلال محاولته حمايتها من هجوم كلب.

وحاول فرامبتون، الذي اعتزل الملاكمة في أبريل الماضي عن 34 عاما، حماية القطة من التعرض للهجوم من قبل كلب، لكن القطة هاجمته، لينتهي الأمر بإصابته بخدوش في عنقه وفمه.

بطل عالمي في الملاكمة حاول إنقاذ قطة فتعرض لضربة
بطل عالمي في الملاكمة حاول إنقاذ قطة فتعرض لضربة

ونشر فرامبتون، البطل السابق في منظمتي "WBA" و"IBF" في الوزن الثقيل، صورا من الحادثة عبر حسابه في "إنستغرام"، مشيرا إلى أنه أنقذ القطة لكنه تعرض لخدوش استدعت توجهه للمستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: thesun

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