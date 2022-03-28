الاتحاد الدولي للهوكي يطلب من كندا تنظيم بطولة العالم للشباب بدلا من روسيا

كشفت وسائل إعلام كندية، أن الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد، اقترح على الاتحاد الكندي للعبة، استضافة بطولة العالم للشباب لعام 2023 بدلا من روسيا.

وذكرت قناة "Sportsnet"، أن الاتحاد الدولي للهوكي، أرسل طلبا للاتحاد الكندي لاستضافة البطولة، بعد سحب شرف تنظيمها من روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الاتحاد الدولي يتوقع ردا على اقتراحه من الجانب الكندي بحلول نهاية أبريل المقبل.

وإذا وافقت كندا على طلب الاتحاد الدولي، فستستضيف مباريات البطولة، في مقاطعة أونتاريو أو في إحدى المناطق الشرقية من البلاد.

وكان الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد استبعد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، المنتخبات الوطنية والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات التي تقام تحت رعايته.

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كما تم حرمان روسيا من حق استضافتها لبطولة العالم للهوكي للشباب التي كان من المقرر أن تقام في مدينتي أومسك ونوفوسيبيرسك، خلال الفترة من 26 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023.

المصدر: lenta.ru