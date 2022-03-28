مونديال 2022.. ثلاثية بوليسيتش تضع الولايات المتحدة منطقيا في النهائيات

سجل كريستيان بوليسيتش، "هاتريك" خلال فوز الولايات المتحدة 5-1 على بنما في الجولة الـ13 قبل الأخيرة من الدور الحاسم لتصفيات "الكونكاكاف"، ليؤهل بلاده منطقيا إلى نهائيات مونديال قطر.

وأحرز بوليسيتش، ركلتي جزاء في الشوط الأول تسبب فيهما قائد الخصم أنيبال غودوي، فيما أضاف الثالث بتسديدة جميلة في الشوط الثاني (الدقيقة 65)، بينما سجل كل من بول أريولا، وجيزوس فيريرا، الهدفين الآخرين في الدقيقتين 23 و27 على الترتيب.

أما هدف بنما التي فقدت آمالها كليا في التأهل بعد هذه الخسارة (18 نقطة)، فسجل لها غودوي الهدف الوحيد.

وبعد أن ضمنت كندا تأهلها للمرة الأولى إلى المونديال منذ العام 1986 بفوزها برباعية نظيفة على جامايكا رافعة رصيدها إلى 28 نقطة في صدارة تصفيات "الكونكاكاف" (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، بات في رصيد كل من الولايات المتحدة الثانية، والمكسيك الثالثة 25 نقطة، أمام كوستاريكا الرابعة (22 نقطة) الفائزة على السلفادور 2-1.

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ومع الفارق الشاسع في الأهداف الذي تملكه الولايات المتحدة (+13)، يكفيها فقط تفادي هزيمة كبيرة غير متوقعة أمام مضيفتها كوستاريكا (+3) في الجولة الأخيرة بعد غد الأربعاء، لتضمن رسميا التأهل، فيما سيكفي المكسيك (+7)، التعادل أمام ضيفتها السلفادور للعبور.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في تصفيات "الكونكاكاف" إلى نهائيات مونديال قطر على أن يخوض الرابع ملحقا دوليا ضد بطل تصفيات أوقيانوسيا.

المصدر: وكالات