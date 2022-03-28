الاتحاد الدولي للسباحة يرفض تصرف سباحة "تركية" مع العلم الروسي

حث الاتحاد الدولي للسباحة، جميع الرياضيين على التصرف باحترام بعد نشر السباحة التركية ذات الأصول الأوكرانية فيكتوريا غيونيش، صورة مستفزة للشعب الروسي.

ونشرت غيونيش في وقت سابق على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة يظهر فيها شخص وهو يقف على العلم الروسي.

وقال الاتحاد الدولي في رده على تصرف غيونيش: "الاتحاد الدولي للسباحة على علم بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي منسوب إلى فيكتوريا غيونيش، وهي سباحة أوكرانية المولد وسبق لها تمثيل أوكرانيا. الاتحاد الدولي يحث جميع الرياضيين في مختلق الرياضات المائية على التصرف باحترام".

وكانت غيونيش تمثل أوكرانيا قبل العام 2014، وكان اسمها العائلي حينها سونتسيفا.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للسباحة، أعلن في 23 مارس الماضي، أنه سيعلق مشاركة الرياضيين الروس في جميع مسابقاته حتى نهاية العام الحالي، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس