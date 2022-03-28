رئيس الاتحاد السعودي ينهي الجدل بشأن مستقبل مدرب "الأخضر" رينارد

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، استمرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على رأس المنتخب "الأخضر" بعد تأهله إلى مونديال "قطر 2022".

وقال المسحل في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "رينارد سيقود المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وذلك بحسب عقده الذي ينص على قيادته للمنتخب في المونديال في حال تأهل المنتخب السعودي".

وأضاف أن "هذا أمر طبيعي بعد نجاح المدرب الفرنسي في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل إلى المونديال بعد تصفيات صعبة قدم خلالها المنتخب السعودي نتائج قوية تحت إشرافه وحسم التأهل قبل آخر مباراتين له".

وضمنت السعودية بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، قبل تعادلها الخميس الماضي مع الصين 1-1 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية، وذلك لفوز منتخب اليابان المتأهل أيضا للنهائيات على مضيفته أستراليا 2-0.

وعن تقييمه لمسيرة رينارد مع "الأخضر" خلال الفترة الماضية، أكد المسحل أن "المتابع لمسيرة الأخضر مع رينارد يلحظ ثباتا في العناصر التي خاض بها المنتخب مبارياته في التصفيات، وهذا الثبات ساهم في تحقيق المنتخب لـ12 انتصارا من 17 مباراة خضناها في التصفيات حتى الآن، في مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة كانت على أرض اليابان".

وأكمل "سجلنا 33 هدفا وتلقت شباكنا 10 أهداف فقط، وكلها أرقام نرى أنها إيجابية، إضافة إلى ارتفاع تصنيف المنتخب من المركز 70 وحتى 53 حاليا.. سنعمل سويا لتجهيز برنامج إعدادي من أجل الظهور بالصورة المشرفة في المونديال".

المصدر: أ ف ب