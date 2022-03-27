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مدرب الأرجنتين يدعو إلى الاستفادة من وجود ميسي دون التفكير بما سيقرره بعد مونديال قطر

الرياضة

مدرب الأرجنتين يدعو إلى الاستفادة من وجود ميسي دون التفكير بما سيقرره بعد مونديال قطر
AP Natacha Pisarenko
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دعا مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني إلى الاستفادة من سحر القائد ليونيل ميسي، دون التفكير بما سيقرره نجم باريس سان جرمان الفرنسي بشأن مستقبله مع "التانغو" بعد مونديال قطر.

وبعد الفوز أمس الأول على فنزويلا بثلاثية نظيفة في تصفيات مونديال قطر، قال سكالوني إن ميسي سيجلس للتفكير بمستقبله بعد النهائيات.

وعاد سكالوني وتحدث عن ميسي اليوم الأحد من مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قبل اختتام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 على أرض الإكوادور بعد غد الثلاثاء، قائلا: "بعد المونديال، سيتعين علينا تقييم الوضع. لكن في الوقت الحالي، دعونا نستفيد من وجوده".

وبعد الفوز على فنزويلا على ملعب "بومبونيرا" في بوينوس آيرس، قال ميسي إنه سيتخذ قرارا بشأن مستقبله بعد كأس العالم، في وقت أشار زميله في سان جيرمان أنخيل دي ماريا إلى احتمال اعتزاله بعد المونديال.

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وقال ميسي الذي سجل الهدف الثالث لبلاده: "بعد المونديال، سأقوم بتوضيح أمور كثيرة. بصرف النظر عن النتيجة هناك. نأمل أن تكون الأمور جيدة".

ويأمل ميسي أن يحرز لقبه العالمي الأول في مشاركته المونديالية الخامسة، وأن يقود منتخب بلاده لرفع كأس العالم الثالثة بعد عامي 1978 و1986.

المصدر: أ ف ب

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