مدرب الأرجنتين يدعو إلى الاستفادة من وجود ميسي دون التفكير بما سيقرره بعد مونديال قطر

دعا مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني إلى الاستفادة من سحر القائد ليونيل ميسي، دون التفكير بما سيقرره نجم باريس سان جرمان الفرنسي بشأن مستقبله مع "التانغو" بعد مونديال قطر.

وبعد الفوز أمس الأول على فنزويلا بثلاثية نظيفة في تصفيات مونديال قطر، قال سكالوني إن ميسي سيجلس للتفكير بمستقبله بعد النهائيات.

وعاد سكالوني وتحدث عن ميسي اليوم الأحد من مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قبل اختتام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 على أرض الإكوادور بعد غد الثلاثاء، قائلا: "بعد المونديال، سيتعين علينا تقييم الوضع. لكن في الوقت الحالي، دعونا نستفيد من وجوده".

🇦🇷 🎙 Lionel Scaloni (Argentina coach) "You have to enjoy Messi now, not think about the future. Messi will have to sit down and think as he has always done. After playing a World Cup, evaluations are made. Why think about the future if there is a spectacular present." — FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) March 27, 2022

وبعد الفوز على فنزويلا على ملعب "بومبونيرا" في بوينوس آيرس، قال ميسي إنه سيتخذ قرارا بشأن مستقبله بعد كأس العالم، في وقت أشار زميله في سان جيرمان أنخيل دي ماريا إلى احتمال اعتزاله بعد المونديال.

❗Lionel Scaloni on Messi's retirement hints: After playing in a World Cup, everyone makes assessments. I'm not in the heads of the players to know what they're thinking. In any case, you have to enjoy it. pic.twitter.com/KIPSu5YW12 — FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) March 27, 2022

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وقال ميسي الذي سجل الهدف الثالث لبلاده: "بعد المونديال، سأقوم بتوضيح أمور كثيرة. بصرف النظر عن النتيجة هناك. نأمل أن تكون الأمور جيدة".

ويأمل ميسي أن يحرز لقبه العالمي الأول في مشاركته المونديالية الخامسة، وأن يقود منتخب بلاده لرفع كأس العالم الثالثة بعد عامي 1978 و1986.

المصدر: أ ف ب