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الجزائري رياض محرز يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

الرياضة

الجزائري رياض محرز يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي
AFP
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ذكرت صحفية "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد أن نادي مانشستر سيتي سيعرض على الثلاثي رياض محرز ورودري وإيلكاي جوندوغان عقودا جديدة لاستمرارهم في صفوف الفريق.

ويتألق الثلاثي بشكل لافت مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، ويحرص المدرب الإسباني بيب غوارديولا على ضمان تجديد عقودهم واستمرارهم في ملعب "الاتحاد".

وينتهي عقدا محرز وجوندوغان بنهاية الموسم المقبل، فيما ينتهي عقد رودري في غضون عامين. 

المصدر: وكالات

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