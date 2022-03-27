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البرتغال تستعيد جهود بيبي قبل المواجهة المصيرية أمام مقدونيا الشمالية.. ورونالدو يمازحه

الرياضة

البرتغال تستعيد جهود بيبي قبل المواجهة المصيرية أمام مقدونيا الشمالية.. ورونالدو يمازحه
AFP /Jonathan NACKSTRAND
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عاد قلب دفاع المنتخب البرتغالي بيبي اليوم الأحد إلى التدريبات بعد تعافيه من كورونا، وأصبح متاحا أمام المدرب فيرناندو سانتوس قبل مواجهة مقدونيا الشمالية الحاسمة للتأهل لمونديال قطر.

وحرم فيروس كورونا بيبي البالغ 39 عاما من المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة تركيا الخميس الماضي في نصف نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، والتي حسمها المنتخب البرتغالي لمصلحته بنتيجة 3-1 ليتأهل لمنافسة مقدونيا الشمالية على خطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر.

وظهر بيبي في تدريبات المنتخب البرتغالي اليوم الأحد ويتوقع أن يشارك أساسيا بعد غد الثلاثاء أمام مقدونيا الشمالية التي حققت مفاجأة مدوية بإقصائها المنتخب الإيطالي بطل أوروبا.

وصرخ كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي ممازحا بيبي عند دخوله أرضية الملعب التدريبي: "لقد عاد بيبيتو.. لقد عاد الملك"، وسط تصفيق وترحيب زملائه.

المصدر: selecaoportugal/twitter

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