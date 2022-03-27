البرتغال تستعيد جهود بيبي قبل المواجهة المصيرية أمام مقدونيا الشمالية.. ورونالدو يمازحه

عاد قلب دفاع المنتخب البرتغالي بيبي اليوم الأحد إلى التدريبات بعد تعافيه من كورونا، وأصبح متاحا أمام المدرب فيرناندو سانتوس قبل مواجهة مقدونيا الشمالية الحاسمة للتأهل لمونديال قطر.

وحرم فيروس كورونا بيبي البالغ 39 عاما من المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة تركيا الخميس الماضي في نصف نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، والتي حسمها المنتخب البرتغالي لمصلحته بنتيجة 3-1 ليتأهل لمنافسة مقدونيا الشمالية على خطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر.

وظهر بيبي في تدريبات المنتخب البرتغالي اليوم الأحد ويتوقع أن يشارك أساسيا بعد غد الثلاثاء أمام مقدونيا الشمالية التي حققت مفاجأة مدوية بإقصائها المنتخب الإيطالي بطل أوروبا.

📸| Cristiano Ronaldo & Pepe in today's training session. ❤️💪🏻



Pepe is back.



Aware of Pepe's first steps on the pitch, Cristiano Ronaldo greeted his companion with an enlightening message, loud and clear: "Pepito is back. The king is back! "



❤️👏🏻 pic.twitter.com/uLRMM7rylc — CristianoXtra (@CristianoXtra_) March 27, 2022

وصرخ كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي ممازحا بيبي عند دخوله أرضية الملعب التدريبي: "لقد عاد بيبيتو.. لقد عاد الملك"، وسط تصفيق وترحيب زملائه.

PEPITO IS BACK! THE KING IS BACK.



When Pepe and Ronaldo leave their national team it will be a sad day 🥺pic.twitter.com/UkkhuGAlND — #7🇵🇹 (@lconicCristiano) March 27, 2022

المصدر: selecaoportugal/twitter



