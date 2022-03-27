دوناروما يعلق على فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لمونديال قطر

علق جيانلويجي دوناروما حارس المنتخب الإيطالي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 23 عاما اليوم الأحد، على فشل "الآزوري" في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وكتب دوناروما عبر حسابه في "إنستغرام": "أردنا المشاركة في كأس العالم وتجربة المشاعر الاستثنائية في هذه البطولات، لوضع الابتسامة على وجه الإيطاليين الذين رافقونا قبل بضعة أشهر خلال الفوز باليورو".

وأضاف: "لسوء الحظ لم تسر الأمور كما نريد، لذا نشعر بخيبة أمل كبيرة ونعلم أن جميع الإيطاليين مثلنا تماما".

وختم قائلا: "لكننا نعلم أيضا أن كرة القدم مثل الحياة، عليك أن تنظر للأمام وتعود إلى اللعبة. إن مهمتنا ستكون إعادة المنتخب إلى المكانة التي يستحقها وأن نبني مستقبلا ناجحا خطوة بخطوة.. يحيا الآزوري".

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وفشل المنتخب الإيطالي في الوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته المفاجئة على أرضه الخميس الماضي أمام مقدونيا الشمالية 1-0 ضمن المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة المقدوني ألكسندر تراجكوفسكي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لم ينجح دوناروما في التعامل معها ليتعرض بعدها لانتقادات كثيرة وصل بعضها لتحميله مسؤولية عدم التأهل.

المصدر: gigiodonna99/instagram