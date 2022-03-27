مصر.. الحكم النهائي بحق مرتضى منصور بدعوى سب وقذف محمود الخطيب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى المقامة من الخطيب ضد منصور رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

🚨 براءة مرتضى منصور رئيس الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي #سبورت_بلس#SportPluspic.twitter.com/ggaTmsVpm7 — Sport Plus (@Sportplusme) March 27, 2022

وتعد هذه الدعوى هي ثالث قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنظر فيها المحكمة الاقتصادية في القاهرة يرفعها الخطيب ضد منصور.

🔴#عاجل | قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب#TeNTVpic.twitter.com/Rb2fJX08zl — TeN TV (@TeNTVEG) March 27, 2022

المصدر: masrawy.com