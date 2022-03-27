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مصر.. الحكم النهائي بحق مرتضى منصور بدعوى سب وقذف محمود الخطيب

الرياضة

مصر.. الحكم النهائي بحق مرتضى منصور بدعوى سب وقذف محمود الخطيب
Globallookpress
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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى المقامة من الخطيب ضد منصور رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه الدعوى هي ثالث قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنظر فيها المحكمة الاقتصادية في القاهرة يرفعها الخطيب ضد منصور.

المصدر: masrawy.com

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