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الروسي كاراتسيف يصعد إلى ثالث أدوار بطولة ميامي للأساتذة

الرياضة

الروسي كاراتسيف يصعد إلى ثالث أدوار بطولة ميامي للأساتذة
AFP Paul CROCK
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تأهل الروسي أصلان كاراسيف إلى الدور الثالث من بطولة ميامي الأمريكية للأساتذة لكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الأحد على الفرنسي هوغو هومبيرت بمجموعتين دون مقابل.

وحسم كاراتسيف البالغ 29 عاما المباراة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-2، خلال ساعة واحدة و46 دقيقة.

وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها 8.5 مليون يورو، البولندي هوبيرت هوركاش الفائز بدوره على الفرنسي آرثر رينديركنيش 7-6 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru

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