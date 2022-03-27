الروسي كاراتسيف يصعد إلى ثالث أدوار بطولة ميامي للأساتذة

تأهل الروسي أصلان كاراسيف إلى الدور الثالث من بطولة ميامي الأمريكية للأساتذة لكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الأحد على الفرنسي هوغو هومبيرت بمجموعتين دون مقابل.

وحسم كاراتسيف البالغ 29 عاما المباراة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-2، خلال ساعة واحدة و46 دقيقة.

Eye-catching outfit, eye-catching performance 👀@AsKaratsev comfortably defeats Humbert 7-5 6-2 in Miami pic.twitter.com/KA2Izx4uRx — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2022

وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها 8.5 مليون يورو، البولندي هوبيرت هوركاش الفائز بدوره على الفرنسي آرثر رينديركنيش 7-6 و6-2.

The last former Miami champion standing 🇵🇱@HubertHurkacz's title defence begins with a 7-6(5) 6-2 win against Rinderknech!#MiamiOpenpic.twitter.com/F0Bvok15UG — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2022

المصدر: rsport.ria.ru