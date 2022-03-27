شاهد .. فوز أساطير برشلونة على أساطير ليفربول داخل الأنفيلد

حقق أساطير برشلونة الفوز على أساطير ليفربول بنتيجة 2-1 في المباراة الخيرية لكرة القدم التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

وضم أساطير ليفربول كلا من ويسترفيلد وستيفن جيرارد وجيمي كاراجر وجون بارنز وجون ألدريج وستيف ماكمانامان وديرك كويت ولويس غارسيا ودانييل آجر وذلك تحت قيادة فنية لـ كيني دالجليش وإيان راش.

ومن أبرز الأساطير الذي شاركوا من جانب برشلونة كل من ريفالدو وخافيير سافيولا وجيوفاني وإدجار ديفيدز وإدميلسون وجازيكا مندييتا وجوليانو بيليتي بقيادة فنية لـ ألبرت فيرير.

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افتتح جيرارد المدير الفني الحالي لفريق أستون فيلا، التسجيل في المباراة بأولى الأهداف لصالح ليفربول من ركلة جزاء سددها ببراعة في شباك أساطير برشلونة.

ونجح برشلونة في إدراك التعادل باللحظات الأخيرة من الشوط الأول عن طريق جيوفاني، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، نجح البرازيلي ريفالدو في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء لصالح برشلونة والذي فاز بمباراة الأساطير.

وأقيمت المباراة بين لاعبي ليفربول وبرشلونة القدامى من أجل تخصيص عائدها لمساعدة مؤسسة الريدز الخيرية.

المصدر: "وكالات"