مدفيديف يتغلب على موراي ويتأهل إلى ثالث أدوار بطولة ميامي (فيديو)

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث من بطولة ميامي الأمريكية للأساتذة بكرة المضرب عقب فوزه اليوم السبت على البريطاني أندي موراي بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن مدفيديف من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و29 دقيقة.

Top seed, top form 💯@DaniilMedwed wins the battle of the former world No.1s - defeating Murray 6-4 6-2 in Miami!#MiamiOpenpic.twitter.com/FYTrKvsvt0 — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2022

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها 8.5 مليون دولار، الإسباني بيدرو مارتينيز الفائز بدوره على التشيلي كريستيان غارين بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru