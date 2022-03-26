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مدفيديف يتغلب على موراي ويتأهل إلى ثالث أدوار بطولة ميامي (فيديو)

الرياضة

مدفيديف يتغلب على موراي ويتأهل إلى ثالث أدوار بطولة ميامي (فيديو)
Legion-Media
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث من بطولة ميامي الأمريكية للأساتذة بكرة المضرب عقب فوزه اليوم السبت على البريطاني أندي موراي بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن مدفيديف من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و29 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها 8.5 مليون دولار، الإسباني بيدرو مارتينيز الفائز بدوره على التشيلي كريستيان غارين بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru

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