ليدز يونايتد يرفض عرض برشلونة لضم رافينيا

رفض ليدز يونايتد الإنجليزي عرضا من برشلونة الإسباني، للتخلي عن جناحه البرازيلي رافائيل دياز بيلولي المعروف باسم رافينيا والبالغ 25 عاما.

ويحاول برشلونة الحصول على خدمات رافينيا تحسبا لرحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Barcelona are in well advanced talks with Deco for Raphinha as summer target since one month, but the official negotiation with Leeds won’t start now - it will take some time. 🇧🇷 #FCB



Ajax winger Antony is highly rated but considered too expensive at current conditions. pic.twitter.com/sZPjrCD25O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2022

وعرض برشلونة 35 مليون يورو للاعب البرازيلي الدولي وهو أقل بكثير مما يطلبه ليدز، الذي أخبر النادي الكتالوني أنه يجب عليه دفع 75 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي في عقد رافينيا.

Leeds name price for Raphinha after rejecting £29m transfer offer from Barcelona with Liverpool and Man City also linked https://t.co/33sz9mD3BR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 26, 2022

ويحظى رافينيا، الذي يحمل جواز سفر إيطالي، باهتمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ويلعب رافينيا، الذي يستمر تعاقده مع ليدز حتى 2024، بشكل منتظم مع المنتخب البرازيلي ومن المقرر أن يشارك في مونديال قطر مع "السامبا".

المصدر: وكالات