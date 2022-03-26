ديشامب يكشف سبب عدم مشاركة مبابي مع منتخب "الديوك" في مواجهة ساحل العاج

كشف ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي سبب عدم مشاركة كيليان مبابي في المباراة الودية أمام ساحل العاج أمس الجمعة والتي حسمها "الديوك" بنتيجة 2-1.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي: "مبابي يتحسن، لكن ليس بشكل كاف، لأنه مرهق من العلاج.. لذا لم يكن هناك داع للمخاطرة، كما أنها كانت فرصة للدفع بلاعبين آخرين".

وأضاف: "مبابي سيكون جاهزا للمباراة الودية ضد جنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل".

🇫🇷 | Hier, D. #Deschamps a donné des nouvelles de K. #Mbappé : "Ça va mieux, mais pas suffisamment encore pour qu'il soit complètement libéré. Il était aussi un peu fatigué par son traitement. C'était l'opportunité de voir d'autres joueur. Il devrait être disponible pour mardi." pic.twitter.com/jTDaGdpAEL — Allez les Bleu(e)s ! 🇫🇷 (@supportrice_edf) March 26, 2022

وغاب مبابي نجم باريس سان جيرمان عن ودية ساحل العاج بسبب إصابتة بالإنفلونزا، وشارك بدلا عنه كريستوفر نكونكو نجم لايزيغ الألماني الذي خاض مباراته الأولى بقميص المنتخب الفرنسي.

👥 The starting XI as Les Bleus get ready to face Côte d'Ivoire 🇨🇮



⏰ Kick off at 21h15 #FRACIV#FiersdetreBleuspic.twitter.com/A3L1Ob4c4f — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) March 25, 2022

المصدر: وكالات