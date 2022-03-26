لابورتا يخشى تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على مشروع البرسا الجديد

أعرب رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا عن قلقه بسبب التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي قال إنها "تدفع لإعادة التفكير" في مشروع إسباي برسا.

وحذر رئيس النادي الكتالوني من ارتفاع أسعار المنتجات على خلفية النزاع المسلح واحتمالية زيادة أسعار الفائدة، معترفا بأن البرسا مضطر لإجراء محادثات مع مصرف جولدمان ساكس، صندوق الاستثمار الذي اتفق معه على تمويل المشروع.

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وأوضح لابورتا: "نرى ارتفاع أسعار المواد بنسبة 25%، ومن المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة أيضا، يجب أن نتواصل مع جولدمان ساكس"، مضيفا أن هذه الظروف "تدفعنا لإعادة النظر" في المشروع، خلال مقابلة مع صحيفة (البريوديكو) الإسبانية.

وكان أعضاء النادي قد وافقوا في ديسمبر الماضي بالأغلبية على تمويل المشروع بـ1.500 مليار يورو بهدف تجديد ملعب "كامب نو" وبناء صالة بالاو بلوغرانا وإنشاء كامبوس برسا.

المصدر: "وكالات"