زولين: بطولة العالم للتزحلق على الجليد بدون الروس "خدعة"

وصف البطل الأولمبي ومدرب الرقص على الجليد ألكسندر زولين، بطولة العالم للتزحلق على الجليد والتي تجري حاليا في فرنسا دون مشاركة الرياضيين الروس بالـ"خدعة".

وصرح المدرب الروسي لصحيفة "سبورت إكسبرس": "بالأمس، أدت الفتيات في "كأس القناة الأولى"( بطولة محلية تجري حاليا في موسكو) الكثير من القفزات الرباعية في الهواء بحيث سيكون لدى بقية العالم ما يكفي لمدة 30 عاما على الأقل لمحاولة الاقتراب من هذه النتيجة".

وعبر زولين عن رأيه ببطولة العالم للتزحلق التي تختتم منافساتها غدا الأحد: "بالنسبة لي، هذه البطولة هي نوع من كلام فارغ، ولن أشاهدها، هذه ليست نفس البطولة على الإطلاق بغياب الرياضيين الروس".

وقال زولين إنه بمشاركة المتزلجين الروس، لن تتمكن اليابانية كاوري ساكاموتو من الفوز في فردي السيدات: "لو شاركت المتزلجات لدينا، فلن تتمكن كاوري ساكاموتو من الحصول على المركز الأول إلا إذا كسرت إحدى فتياتنا شيئا ما، كما حدث مع كاميلا فالييفا في الألعاب الأولمبية".

وأكمل: "ولكن من حيث المبدأ، هذا مستحيل، لدينا شيرباكوفا وتروسوفا وفالييفا، هذا كوكب مختلف تماما على الرغم من أن ساكاموتو هي رياضية استثنائية، لكنها لا تستطيع تأدية قفزة رباعية في الهواء".

وسجلت ساكاموتو 236.09 نقطة (80.32 + 155.77) في مجموع البرامج القصيرة والحرة، فيما حلت بالمركز الثاني البلجيكية لونا هندريكس 217.70 (75.00 + 142.70)، وحلت ثالثة الأمريكية أليس(211.19 ؛ 71.91 + 139.28).

وقرر الاتحاد الدولي للتزلج في بداية شهر مارس باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من جميع المسابقات تحت رعاية المنظمة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر:صحيفة "سبورت إكسبرس"